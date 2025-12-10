এই শীতেই বানিয়ে রাখুন জলপাই জ্যাম

এই শীতেই বানিয়ে রাখুন জলপাই জ্যাম
দেশি জলপাইয়ের মৌসুমে ঘরে তৈরি জ্যাম হতে পারে সকালের নাশতা বা নাস্তার সময়ের বিশেষ স্বাদ। সহজ উপকরণ আর সামান্য সময়েই বানিয়ে নিতে পারেন ঘন, মিষ্টি ও সুগন্ধি জলপাই জ্যাম।
উপকরণ
জলপাই – আধা কেজি
লবণ – আধা চা–চামচ
চিনি – ২ কাপ (আপনার পছন্দ অনুযায়ী কম–বেশি করা যাবে)
পানি – ১ কাপ
দারুচিনি – ১ টুকরা
এলাচ – ২টি
লেবুর রস – ১ টেবিল চামচ (জ্যাম সংরক্ষণের জন্য)
যেভাবে বানাবেন
জলপাইগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এবার কাঁটা চামচ দিয়ে প্রতিটি জলপাইয়ে ৩–৪টি ছোট ফুটো করুন, যেন পরে শিরা ভেতরে সহজে ঢুকে যায়। লবণ মিশিয়ে জলপাই ৫–৭ মিনিট সেদ্ধ করুন, যেন কাঁচা গন্ধ পুরোপুরি দূর হয়। সেদ্ধ হয়ে গেলে পানি ঝরিয়ে আলাদা রাখুন।
অন্য একটি পাত্রে পানি ও চিনি একসঙ্গে নিয়ে চুলায় বসান। ফুটে উঠলে দারুচিনি ও এলাচ দিন। ৩–৪ মিনিট জ্বাল দিন, এতে হালকা পাতলা শিরা তৈরি হবে। এবার সেই শিরায় সেদ্ধ করা জলপাইগুলো দিন। মাঝারি আঁচে ১৫–২০ মিনিট রান্না করুন। ধীরে ধীরে শিরা ঘন হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে দিন। শেষে লেবুর রস যোগ করুন। এটি জ্যামকে দীর্ঘদিন ভালো রাখবে। পুরো মিশ্রণ ঠান্ডা হয়ে গেলে কাচের পরিষ্কার বয়ামে ভরে সংরক্ষণ করুন। ঘরে তৈরি এই জলপাই জ্যাম ভাত, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়।
