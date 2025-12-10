যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় হতাহত ২

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলায় হতাহত ২
যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বন্দুক হামলার ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও একজন আহত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তির অবস্থা বেশ গুরুতর। হামলাকারী সন্দেহে একজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে তবে ওই ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নন বলে জানা গেছে। খবর আল জাজিরার।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ফ্রাঙ্কফোর্ট পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, ‘একজন সক্রিয় বন্দুকধারীর’ হামলার খবর পেয়ে কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিক সাড়া দেন এবং ক্যাম্পাসে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। কিছু সময়ের জন্য পুরো এলাকা লকডাউন রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, এখন আর সেখানে কোনো হামলার হুমকি নেই।
কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার বলেন, এই বন্দুক হামলার ঘটনা কোনো গণহত্যার ঘটনা নয় বরং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।
সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি বলেন, আজ কেন্টাকি স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই হামলায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং দুঃখের বিষয় হলো তাদের মধ্যে অন্তত একজনের আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। তবে তার এই পোস্টের পর একজনের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।
তিনি আরও বলেন, এটি কোনো গণহত্যার ঘটনা নয়... সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে এরই মধ্যে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এটি ভীতিকর হলেও, চলমান কোনো হুমকি নেই বলেও জানান তিনি।
টিটিএন