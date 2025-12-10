  2. দেশজুড়ে

নিজের জমিতে মাটি কাটতে বাধা দেওয়ায় পিটিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
নিহত খোকা মিয়া

রংপুরের কাউনিয়ায় জমিতে মাটি কাটতে বাধা দেওয়ায় মামাতো ভাই ও তার লোকজনের লাঠির আঘাতে খোকা মিয়া (৫৫) নামের একজন কৃষক নিহত হয়েছেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

নিহত খোকা মিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খোপাতি গ্রামের মৃত হামেদ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কাউনিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়।

কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতের স্বজন ও মামলার বরাত দিয়ে তিনি জানান, উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খোপাতি গ্রামের খোকা মিয়ার সঙ্গে তার মামাতো ভাই ইজার উদ্দিনের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকালে ইজার উদ্দিন ও তার পরিবারের লোকজন জোরপূর্বক খোকা মিয়ার জমিতে মাটি কাটার চেষ্টা করেন। এসময় খোকা মিয়া বাধা দিলে ইজার উদ্দিন ও তার লোকজন তাকে লাঠি দিয়ে মারধর এবং লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করেন।

তার চিৎকারে ছেলে জাকির হোসেন ও স্ত্রী শরিফা বেগম এগিয়ে গেলে তাদেরকেও লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারধর করেন ইজার উদ্দিনের লোকজন। পরে স্থানীয়রা খোকা মিয়াসহ তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেলে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল দুপুরে খোকা মিয়া মারা যান।

ওসি আরও বলেন, খবর পেয়ে রংপুর সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এ ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যায় নিহতের ছেলে জাকির হোসেন বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ করে সাতজনের বিরুদ্ধে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। ঘটনার পর থেকে জড়িতরা গা ঢাকা দিয়েছেন। তাদের গ্রেফতারে পুলিশ মাঠে কাজ করছে বলেও জানান ওসি।

