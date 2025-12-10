  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ‘শাপলা কলি’ পেলেন মোল্লা ফারুক

প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মোল্লা ফারুক এহসান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথম ধাপে ১২৫টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ঘোষিত তালিকায় চুয়াডাঙ্গা-১ (সদর ও আলমডাঙ্গা) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা ফারুক এহসান।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবারের নির্বাচনে ‘শাপলা কলি’ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এনসিপি।

মোল্লা ফারুক এহসানের পৈতৃক নিবাস আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ায়। পেশায় তিনি করপোরেট আইনের সঙ্গে যুক্ত।

মনোনয়ন পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মোল্লা ফারুক বলেন, ‘নতুন দিনের নতুন রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনসিপি কাজ করছে। ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতেই আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। নির্বাচিত হলে রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ড্রেনেজ-সঙ্কট নিরসনে কাজ করবো।’

