শেরপুরে দুই আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা
শেরপুরের তিন সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এ মনোনয়ন ঘোষণা দেওয়া হয়।
শেরপুরের দুটি আসনের মধ্যে শেরপুর-১ (সদর) আসনে ইঞ্জিনিয়ার লিখন মিয়া ও শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
শেরপুর জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল হাসান দেওয়ান জাগো নিউজকে বলেন, শেরপুরের দুই আসনে এনসিপির মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বাকি একটি আসনেও কেন্দ্র শিগগির সিদ্ধান্ত নিবে।
তিনি আরও বলেন, ইঞ্জিনিয়ার লিখন দীর্ঘদিন ধরে মাঠে কাজ করছেন। সদর উপজেলার ১৪ ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রত্যেক পাড়া মহল্লায় প্রচারণা করেছেন। এনসিপির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষ এখন রাজনীতি সচেতন, তারা সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে বেছে নিবে। আমরা সদরে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। আর শেরপুর-২ আসনের জন্য মনোনয়ন পাওয়া খোকন চন্দ্র বর্মণ এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নির্বাহী সদস্য। বর্তমানে তিনি মুখের চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় রয়েছেন। সুস্থ হয়ে তিনি দ্রুত দেশে ফিরে আসবেন।
তিনি আরও বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের দিন গত বছরের ৫ আগস্ট দুপুরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন খোকন। ওই দিনের একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, গুলিতে খোকনের ঠোঁট, মাড়ি, নাক-মুখের অংশের মাংস প্রায় খুলে পড়ছে। তার মুখ ও পুরো শরীর রক্তাক্ত। এ অবস্থায় তিনি একজনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ান। খোকন নিজে আঙুলের ছাপ দিয়ে মোবাইলের লক খোলেন। সেই মোবাইল থেকে একজন খোকনের বড় ভাই খোকা চন্দ্র বর্মণকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর জানান। আমরা জুলাইযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান রেখে, সবার সহযোগিতায় শেরপুর-২ আসনে খোকনকে জয়ী করে আনবো।
মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ