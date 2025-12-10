গাজীপুর আদালতে প্রক্সি হাজিরার ঘটনায় মামলা

গাজীপুর আদালতে প্রক্সি হাজিরার ঘটনায় মামলা
গাজীপুর আদালতে পক্সি হাজিরার ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) গাজীপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রফিকুল ইসলাম বাদি হয়ে গাজীপুর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন।
মামলায় আয়নাবাজিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্তার মিয়া ও সাইফুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্তার মিয়ার আইনজীবী শ্যামল সরকারের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না- তার ব্যাখ্যা সাত কর্মদিবসের মধ্যে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর আয়নাবাজি ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বন বিভাগের এক মামলায় অভিযুক্ত সাত্তার মিয়ার পরিবর্তে হাজতে আছেন সাইফুল নামের আরেক ব্যক্তি। ১৫ হাজারের বিনিময়ে নাম বদলে সাইফুল হয়েছেন সাত্তার।
গত ৯ সেপ্টেম্বর এই এলাকার বন থেকে সরকারি গাছ কাটার সময় হাতেনাতে কয়েকজনকে আটক করেন বন কর্মকর্তারা। পরে দেশীয় অস্ত্রের মুখে পিছু হটলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করে বন বিভাগ। সেই মামলায় প্রধান আসামি ছিলেন সাত্তার মিয়া।
গাজীপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ রফিকুল কাদের বলেন, আসামি এন্ট্রি করার সময় তিনি তার নাম সাত্তার বলেছেন, তাই সন্দেহ করিনি। পরবর্তীতে জানার পর বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করে জানতে পারি, তিনি আসলে সাত্তার না, তিনি সাইফুল। এ বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে আদালতে চিঠি দিয়ে অবগতি করেছি।
গাজীপুর কারাগার কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, গত এক মাসে এমন প্রক্সি হাজিরা ও জেল খাটার তিনটি ঘটনা শনাক্ত হয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর