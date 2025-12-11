  2. দেশজুড়ে

ছাত্রদল নেতাকে বিয়ে করতে তরুণীর সংবাদ সম্মেলন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ছাত্রদল নেতাকে বিয়ে করতে তরুণীর সংবাদ সম্মেলন

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল সেখকে বিয়ের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এক তরুণী। তার দাবি, জুয়েলের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ শহরের প্রেস ক্লাব হলরুমে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এসময় ওই তরুণীর বড় বোন ও তার স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযুক্ত জুয়েল সেখ সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার সাহেদনগর বেপারীপাড়া মহল্লার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ওই তরুণী জানান, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল সেখের সঙ্গে প্রায় ১১ মাস আগে তার ফেসবুকে পরিচয় হয়। পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জুয়েল তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখান।
পরবর্তীতে বিয়ের জন্য চাপ দিলে টালবাহানা করতে থাকেন জুয়েল। একপর্যায়ে বিয়ে করবেন না বলে জানিয়ে দেন।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) জুয়েলকে বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে যান ওই তরুণী। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ। জুয়েল তাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই বলেও জানান ভুক্তভোগী।

সংবাদ সম্মেলনে তরুণীর বড় বোন অভিযোগ করে বলেন, ‌‘জুয়েল আমার বোনের যে ক্ষতি করেছে, তার শাস্তি চাই। ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য থানায় অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু এখনো পুলিশ অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করেনি।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রদল নেতা জুয়েল সেখ বলেন, ‘মেয়েটি তার ফেসবুকে আমার ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের অশালীন কথা লিখে পোস্ট করেছিল। পরে আমি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিলাম। মূলত আমার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ করে আমাকে হয়রানি করা হচ্ছে।’

সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর প্রেমিক-প্রেমিকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। উভয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি ওসিকে লিখিতভাবে জানাবো। তারপর তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।’

এম এ মালেক/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।