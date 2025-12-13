  2. খেলাধুলা

কোয়াবের বিজয় দিবসের ম্যাচে রদবদল

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কোয়াবের বিজয় দিবসের ম্যাচে রদবদল

বিজয় দিবসে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।

মঙ্গলবার হতে যাওয়া এই ম্যাচের স্কোয়াড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সৌম্য সরকারসহ পাঁচ ক্রিকেটার। তার জায়গায় দলে ঢুকেছেন নাঈম শেখ।

বিজয় দিবসের দিন অদম্য ও অপরাজেয় নামে দুই দলে ভাগ হয়ে খেলবেন দেশের শীর্ষ ক্রিকেটাররা। সৌম্যর পাশাপাশি নাসুম আহমেদ, মাহমুদুল হাসান জয়, শেখ মেহেদী হাসান এবং তানজিম হাসান সাকিবও নিজেদের নাম সরিয়ে নিয়েছেন। তাদের পরিবর্তে অপরাজেয় দলে জিসান আলম, এসএম মেহেরব অহিন, রাকিবুল হাসান এবং রিপন মন্ডলকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হরয়েছে।

এই ম্যাচে অদম্য স্কোয়াডকে নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আর অপরাজেয় দলের নেতৃত্বে থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

অদম্য দলের কোচ হিসেবে থাকছেন সোহেল ইসলাম। ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকবেন বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান ইশতিয়াক সাদেক। আর মেন্টরের ভূমিকায় থাকবেন জাতীয় দলের সাবেক অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

অপরাজেয় বাংলার কোচ হিসেবে থাকছেন স্থানীয় কোচ মিজানুর রহমান বাবুল। ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকছেন ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) সাবেক পরিচালক শেহজাদ মুনিম। মেন্টরের দায়িত্বে থাকবেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

অদম্য স্কোয়াড: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), হাবিবুর রহমান সোহান, তানজিদ হাসান তামিম, নাঈম শেখ, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আফিফ হোসেন ধ্রুব, আকবর আলী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, হাসান মাহমুদ, তানভির ইসলাম এবং শরিফুল ইসলাম।

অপরাজেয় স্কোয়াড: পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ মিঠুন, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), জিসান আলম, এস, এম, মেহেরব অহিন, রাকিবুল হাসান, রিপন মন্ডলকে , নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, নাহিদ রানা এবং আব্দুল গাফফার সাকলাইন।

এসকেডি/আইএন/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।