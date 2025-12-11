দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের ফরম পৌঁছে দেবেন বিআরটিএর কর্মকর্তা

দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের ফরম পৌঁছে দেবেন বিআরটিএর কর্মকর্তা
বিআরটিএ চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, যেখানে দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাবে সেখানে বিআরটিএর কর্মকর্তারা যাবেন। সেখানে ক্ষতিপূরণের ফরম সরাসরি পরিবারের সদস্যদের হাতে পৌঁছে দিবেন। এছাড়াও দুর্ঘটনার পর এ ক্ষতিপূরনের জন্য একমাসের মধ্যে আবেদন করার নিয়ম আছে সেটি বাড়িয়ে দুই মাস করা হবে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ২৬ পরিবারকে বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড থেকে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বিআরটিএ চেয়ারম্যান আরও বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা গুরুতর আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আবেদন যাচাই-বাছাই করে টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। খুব শিগগির নিহত ও আহতদের পরিবার সদস্যরা অনলাইনের মাধ্যমে এ আবেদন করতে পারবে। আজকে যারা এ টাকাটা পাবেন এটা তাদের জন্য অনুগ্রহ নয়। এটা আপনাদের অধিকার। আমরা আপনাদের অধিকার দেওয়ার জন্য বসে আছি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিআরটিএ যুগ্মসচিব রুবাইয়াৎ-ই-আশিক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাত আরা তিথি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুশফিকুর রহমান, বিআরটিএ রাজশাহী বিভাগের পরিচালক পার্কন চৌধুরী, নওগাঁ বিআরটিএ সহকারী পরিচালক রাশেদুজ্জামন, মোটরযান পরিদর্শক শরীফুল ইসলাম, নওগাঁ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও নিরাপদ সড়ক চাই এর সভাপতি রায়হান আলম, নওগাঁ জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি সৈয়দ রেজাউল মোস্তফা কালিমী বাবুসহ অন্যরা।
অনুষ্ঠানে নিহত ১৮ পরিবারের প্রত্যেককে পাঁচ লাখ টাকা, গুরুতর আহত এক পরিবারকে ৩ লাখ টাকা এবং আহত ৭ পরিবারের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে এক কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়।
আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/এএসএম