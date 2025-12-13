আবারও শাকিব খানের সঙ্গে অপু
ঢালিউডের শীর্ষ তারকা শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’ নির্মিত হচ্ছে। ছবিটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছেই। এই সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে অভিনয় করছেন একাধিক তারকা। সেই তালিকায় আছেন অভিনেতা রাশেদ মামুন অপুও। এর আগে ‘নবাব এলএলবি’ সিনেমায় এই দুই অভিনেতা একসঙ্গে কাজ করে দর্শকমহলে প্রশংসিত হয়েছিলেন।
সেই সফল সহযোগিতার পর ফের বড় পর্দায় তাদের একসঙ্গে দেখা যাবে ‘প্রিন্স’ সিনেমায়। গেল ১১ ডিসেম্বর ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হন অপু।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খান থাকছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে। অন্যদিকে রাশেদ মামুন অপু অভিনয় করছেন গল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে। এটি সিনেমার গল্প এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। নির্মাতা মনে করছেন, এই চরিত্রের মাধ্যমে অপু আবারও নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবেন।
প্রযোজকের সঙ্গে রাশেদ মামুন অপু
এর আগে ‘নবাব এলএলবি’ সিনেমায় রাশেদ মামুন অপুর অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে। শাকিব খানের সঙ্গে তার রসায়ন এবং সাবলীল অভিনয় তখন প্রশংসা পেয়েছিল সমালোচকদের কাছেও। সেই ধারাবাহিকতায় ‘প্রিন্স’ সিনেমাতেও এই দুই অভিনেতার অভিনয় দর্শকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
রাশেদ মামুন অপু বলেন, ‘শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করা সবসময়ই আনন্দের। তিনি একজন পরিশ্রমী ও পেশাদার অভিনেতা। নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’ দর্শকদের জন্য আলাদা কিছু নিয়ে আসবে। এখানে আমাকে ভিন্ন ধরনের একটি চরিত্রে দেখা যাবে।’
নানা চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মাতিয়ে চলেছেন রাশেদ মামুন অপু
নির্মাতার সূত্রে জানা গেছে, সিনেমাটির গল্প, নির্মাণশৈলী ও উপস্থাপনায় থাকবে আধুনিকতার ছোঁয়া। শুটিংয়ের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং শিগগিরই নিয়মিত শুটিংয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিনেমাটি নিয়ে বেশ আশাবাদী এবং মুক্তির আগেই ‘প্রিন্স’ ঢালিউডে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
