হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল
ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি ওপর হামলার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে দিকে শহরের পৌর উদ্যান থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।
এসময় জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর আহসান হাবীব মাসুদ, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, শহর আমীর অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়াও মিছিলে জামায়াত ইসলামী অন্যন্য নেতাকর্মী অংশ নেয়।
এসময় নেতাকর্মীরা হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের দাবি জানান।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর