ভোলা টে‌লি‌ভিশন জার্না‌লিস্ট অ্যাসো‌সিয়েশনের নতুন কমিটি

প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোলা টে‌লি‌ভিশন জার্না‌লিস্ট অ্যাসো‌সিয়েশনের নতুন কমিটি

ভোলায় উৎসবমুখর প‌রি‌বে‌শের মধ‌্য দি‌য়ে টে‌লিভিশন জার্না‌লিস্ট অ্যাসো‌সি‌য়েশন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনু‌ষ্ঠিত হ‌য়ে‌ছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চ‌লে। বি‌কেল ৩টায় ভোট গণনা শুরু হয়। গণনা শে‌ষে বিজয়ী প্রার্থী‌দের নাম ঘোষণা করা হয়।

ভো‌টের মাধ‌্যমে সভাপ‌তি প‌দে নিউজ টুয়ে‌ন্টি‌ফোর টেলিভিশনের প্রতি‌নি‌ধি জুন্নু রায়হান, সহ-সভা‌প‌তি প‌দে একাত্তর টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প‌দে জি‌টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি এম হেলাল উদ্দিন, সহ-সম্পাদক প‌দে আরিফ হো‌সেন লিটন ও অর্থ সম্পাদক প‌দে যমুনা টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি জু‌য়েল সাহা বিকাশ, দপ্তর সম্পাদক প‌দে এখন টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি ইম‌তিয়াজুর রহমান, নির্বাহী সদস‌্য প‌দে মোহনা টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি জ‌সিম রানা, এটিএন বাংলার প্রতি‌নি‌ধি এম ছি‌দ্দিকুল্লাহ ও দেশ টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি ছোটন সাহা বিজয়ী হ‌ন।

এরআগে বিনা প্রতিদ্ব‌ন্দ্বিতায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এটিএন নিউজ প্রতি‌নি‌ধি মঞ্জুর আলম ও তথ‌্য ও যোগ‌াযোগ প্রযু‌ক্তি সম্পাদক এশিয়ান টি‌ভির প্রতি‌নি‌ধি মো. ম‌হিউদ্দিন বিজয়ী হ‌ন।

প্রধান নির্বাচন ক‌মিশনার ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টে‌লিশ‌নের প্রতি‌নি‌ধি নজরুল হক অনু তথ‌্য নি‌শ্চিত ক‌রে জানান, গত ১ ডি‌সেম্বর এই নির্বাচ‌নের তফ‌সিল ঘোষণা করা হয়। তার সঙ্গে সহকারী নির্বাচন ক‌মিশনা‌রের দ‌া‌য়িত্ব পালন ক‌রেন সময় টি‌ভির স্টাফ রি‌পোর্টার না‌সির উদ্দিন লিটন ও ‌ডি‌বি‌সি নিউজের প্রতি‌নি‌ধি অচিত‌্য মজুমদার।

