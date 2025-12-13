ঘরে আগুন, বিছানাতেই পুড়ে ছাই বৃদ্ধা

ঘরে আগুন, বিছানাতেই পুড়ে ছাই বৃদ্ধা
শরীয়তপুরে বসতঘরে আগুন লেগে কামরুন নাহার (৮৫) নামে এক বৃদ্ধা পুড়ে মারা গেছেন।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ভোরে সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নের রুদ্রকর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত কামরুন নাহার রুদ্রকর এলাকার মৃত মোসলেম সরদারের স্ত্রী। তিনি ওই ঘরে একাই থাকতেন।
স্বজন ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ৩০ বছর আগে স্বামী মোসলেম সরদার মারা যাওয়ার পর কামরুন নাহার ঘরটিতে একাই বসবাস করতেন। শনিবার ভোরে ঘরটিতে আগুন লাগলে তিনি ঘরের মধ্যেই পুড়ে মারা যান। ধারণা করা হচ্ছে, শীত নিবারণ করতে ঘরে মাটির মালসায় জ্বালানো আগুন থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত।
নিহতের প্রতিবেশী আব্দুস সালাম বলেন, ভোরে ছেলের চিৎকারে ঘুম ভাঙে। উঠে দেখি কাকির ঘরে আগুন লেগেছে। পরে বালতি আর মোটরের সাহায্যে আগুন নেভাই। কিন্তু ততোক্ষণে কাকি পুড়ে মারা গেছেন। ঘরটিতে বিদ্যুৎতের লাইন ছিল না। তিনি ঘরে ল্যাম্প আর মালসা জ্বালাতেন। ধারণা করছি হয়তো সেই আগুন থেকেই ঘরে আগুন লেগেছে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সাঈদ শেখ বলেন, তার (কামরুন নাহার) কোনো ছেলে সন্তান নেই। আগের ঘরের সাতটি মেয়ে ছিল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি ঘরে একাই বসবাস করতেন। স্বামীর কিছু সম্পত্তি ছিল, আবার প্রতিবেশীরাও খাবার দিতো। রাতে কীভাবে আগুন লেগেছে তা বলতে পারছি না।
পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। শীত নিবারণের জন্য ঘরে জ্বালানো মাটির মালসার আগুন থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
বিধান মজুমদার অনি/এফএ/এএসএম