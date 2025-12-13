তিনদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়

তিনদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ে ১০ ডিগ্রির নিচেই রয়েছে তাপমাত্রা পরিমাপের পারদ। টানা তিনদিন ধরেই বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। শুক্রবারও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ জেলার আশপাশের এলাকায় টানা তৃতীয় দিনের মতো বয়ে চলেছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এর আগে সপ্তাহজুড়ে ১০ এর ঘরেই ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে রেকর্ড করা হয় ২৭ দশমিক ০ ডিগ্রি।
কয়েকদিন ধরে ভোরের দিকেই সূর্যের মুখ দেখা গেলেও হিমালয় থেকে আসা বাতাসের কারণে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে। মূলত রাতের তাপমাত্রা কমে দ্বিতীয় দিনের মতো মৃদু শৈত্যপ্রবাহের ফলে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত কোথাও ঘন কুয়াশা ছিল না। তবে হালকা কুয়াশার সঙ্গে উত্তরের হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে।
পৌরসভা এলাকার জালাসী পাড়ার ইজিবাইক চালক রফিজ উদ্দিন বলেন, সন্ধ্যার পর ঠান্ডার কারণে আর বাইরে থাকা যায় না। সকাল ৮টা পর্যন্ত কনকনে ঠান্ডা থাকে। তবে সূর্য ওঠার পর ঠান্ডা কমে যায়। প্রতি বছর শীত এলেই আমাদের খুব কষ্ট হয়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তেঁতুলিয়া এবং এর আশপাশের এলাকায় টানা তৃতীয় দিনের মতো মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। শনিবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই ছিল। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।
সফিকুল আলম/এফএ