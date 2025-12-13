হাদিকে গুলি: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে সতর্ক বিজিবি

হাদিকে গুলি: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে সতর্ক বিজিবি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিজিবি। একই সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে যানবাহনে তল্লাশি। অভিযুক্ত অপরাধী যেন দেশ ছেড়ে পালাতে না পারে সেজন্য শুক্রবার রাত থেকে এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানায় বিজিবি।
এ ব্যাপারে বিজিবি-২৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল জব্বার আহমেদ জানান, সদর দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া, বিজয়নগর ও হবিগঞ্জের কিছু সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। অবৈধভাবে কেউ সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে না।
বিজিবি-৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান জানান, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দায়িত্বপূর্ণ এলাকা দিয়ে যেন কোনো সন্ত্রাসী সীমান্ত অতিক্রম না করতে পারে সেজন্য বিজিবি নজরদারি ও তল্লাশি কার্যক্রম বাড়িয়েছে। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসীদের অবৈধভাবে পারাপার ঠেকাতে বিজিবি বদ্ধপরিকর বলে তিনি উল্লেখ করেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/জেআইএম