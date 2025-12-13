থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া
শতাব্দীপ্রাচীন যেসব মন্দিরের মালিকানা নিয়ে সীমান্তে সংঘর্ষ
কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ পুরো মাত্রার সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ থাইল্যান্ড–কম্বোডিয়া সীমান্তজুড়ে অবস্থিত মূলত শতাব্দীপ্রাচীন কয়েকটি মন্দিরের মালিকানা নিয়ে প্রতিবেশী দেশ দুটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। উভয় দেশই এসব ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থাপনার ওপর নিজেদের সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে।
সম্প্রতি সীমান্তে ছয় দিনের টানা সংঘর্ষে দুই দেশে এখন পর্যন্ত ২০ জনের বেশি নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়েছে। এছাড়া সহিংসতার কারণে উভয় দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে প্রায় ছয় লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
সংঘাতের পটভূমি
সংঘাতের শুরু হয় ১৯৬২ সালে। ১১শ শতকের খেমার প্রিয়াহ ভিয়ার মন্দিরের সার্বভৌমত্ব কম্বোডিয়াকে দেয় আন্তর্জাতিক আদালত। এ সিদ্ধান্তে পরবর্তী দশকগুলোতে সীমিত আকারে হলেও কয়েকবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দেশ দুটি। বিশেষ করে ২০০৮ সালে কম্বোডিয়ার মন্দিরকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পর থাইল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী জনগণ বিক্ষোভ শুরু করে।
২০১১ সালে দীর্ঘ লড়াইয়ে বহু মানুষ নিহত ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় সীমান্তে পরিস্থিতি সাময়িক শান্ত হয়। সীমান্তবর্তী অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও সামরিক টহল বৃদ্ধির কারণে গত মে মাসে থাই সেনাদের হাতে একজন কম্বোডীয় সেনা নিহত হয়। এর পর থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে।
বিরোধের মূল কারণ:
প্রিয়াহ ভিয়ার মন্দির: এটি একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির যা খেমার সাম্রাজ্য দ্বারা নির্মিত এবং ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃত। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনামলে আঁকা মানচিত্র অনুযায়ী মন্দিরটি কম্বোডিয়ার অংশে পড়ে যা থাইল্যান্ড মেনে নিতে চায়নি এবং ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক আদালত কম্বোডিয়াকে এর মালিকানা দিলেও, থাইল্যান্ড পুরোপুরি মানেনি।
তা মুয়েন থম ও তা কোয়াই: এই মন্দিরগুলোও বিতর্কিত সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত এবং এগুলোর মালিকানা নিয়েও দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিশেষত ২০২৫ সালের জুলাই ও ডিসেম্বরে আবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে দুই দেশ।
এছাড়া থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও লাওসের সীমানা যেখানে মিলিত হয়েছে সেই ‘এমারেল্ড ট্রায়াঙ্গল’ বা ‘পান্না ত্রিভুজ’ নামক অঞ্চলটি উভয় দেশই নিজেদের বলে দাবি করে। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধবিরতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের অবস্থান কঠোর থাকায় সংঘাত দ্রুত নিরসনের সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম