  2. দেশজুড়ে

কৃষক দলের সভায় না যাওয়ায় ৫ জনকে কুপিয়ে জখম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কৃষক দলের সভায় না যাওয়ায় ৫ জনকে কুপিয়ে জখম
হামলায় আহত একজন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কৃষক দলের সভায় না যাওয়ায় পাঁচ যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে সন্ত্রাসীরা।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে ফতুল্লার শিহাচর খাঁ বাড়ি এলাকায় খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো এবং তিনজনকে শহরের খানপুর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আহতরা হলেন বিএনপি নেতা লাভলুর ভাতিজা রেজাউদ্দিন জিম (২০), তার বন্ধু সিয়াম (২০) ও মাহফুজ (২২)। অপর দুজনের নাম জানা যায়নি।

আহত সিয়ামের বড় ভাই সিপু জানান, দলীয় কোনো পদ-পদবি না থাকলেও কৃষক দলের নেতা পরিচয় দেন স্থানীয় হৃদয় ও নাদিম। শুক্রবার সন্ধ্যায় তারা তক্কার মাঠ এলাকায় দলীয় সভায় থাকার জন্য জিম ও তার বন্ধুদের বলে যান। তবে তারা সভায় না গিয়ে শিহাচর খাঁ বাড়ি এলাকায় খেলার মাঠে জিম, সিয়ামসহ ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হৃদয় ও নাদিমের নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। পরে মৃত ভেবে হামলাকারীরা চলে যান।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।