ইউরোপে অভিবাসন
পোল্যান্ড-বেলারুশ সীমান্তে অবৈধ টানেল, বাংলাদেশিসহ আটক ১৮০
বেলারুশ সীমান্ত পার হয়ে অবৈধভাবে পোল্যান্ডে প্রবেশ করার সময় ১৮০ জনের বেশি বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। অভিবাসন প্রত্যাশীরা পোল্যান্ডের নরেভকা এলাকার ড্যামের নিচে খনন করা এক টানেলের মাধ্যমে দেশটিতে ঢুকেছিল।
পোল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী একত্রিত ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুত তাদের অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। আটককৃতরা প্রধানত আফগান ও পাকিস্তানি নাগরিক। তবে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশেরও কিছু নাগরিক রয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ইউরো নিউজ।
জানা গেছে, বেলারুশি সীমান্তের প্রায় ৫০ মিটার দূরে বনাঞ্চলের মধ্যে এ টানেল খোঁড়া হয়েছিল। টানেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ১ দশমিক ৫ মিটার। পোল্যান্ডের সীমান্তের ভেতরে প্রায় ১০ মিটার দূরে এ টানেলের প্রস্থান পথ রয়েছে।
পোল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী জানিয়েছেন, অভিযানে সেনা, পুলিশ ও ট্র্যাকিং কুকুরও অংশ নিয়েছে যার ফলে অধিকাংশ অবৈধ অভিবাসীকে তৎক্ষণাৎ আটক করা সম্ভব হয়েছে।
উভয় দেশের সীমান্ত পার করানোর জন্য দুই জন চালককেও আটক করা হয়েছে। এদের একজন ৬৯ বছর বয়সি পোলিশ এবং একজন ৪৯ বছর বয়সি লিথুয়ানিয়ান। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অভিবাসীদের পশ্চিম ইউরোপে পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।
পোল্যান্ডের পডলাসি শাখার সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই বছর এ ধরণের চারটি টানেল খুঁজে পেয়েছে। সীমান্ত রক্ষীরা বলেছে, ইলেকট্রনিক ও শারীরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংমিশ্রণে তারা এমন সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা দ্রুত প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।
কেএম