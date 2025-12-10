  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মাদারীপুরের রাজৈরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। এদের মধ্যে একজন সোনা ব্যবসায়ী।

বুধবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের বিকাশ সরকারের ছেলে বিপ্লব সরকার (৩০) ও একই গ্রামের নিত্যানন্দ গাইনের ছেলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইন (৪০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইনসহ তিনজন। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় আসলে পেছন থেকে একটি কাভার্ডভ্যান ব্যাটারিচালিত ভ্যানটিকে ধাক্কায় দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সোনা ব্যবসায়ী পলাশ ও তার বন্ধু বিল্পব মারা যান। আহত একজনকে উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ

