মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর

মাদারীপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর
মাদারীপুরের রাজৈরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। এদের মধ্যে একজন সোনা ব্যবসায়ী।
বুধবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, রাজৈর উপজেলার আমগ্রামের বিকাশ সরকারের ছেলে বিপ্লব সরকার (৩০) ও একই গ্রামের নিত্যানন্দ গাইনের ছেলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইন (৪০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইনসহ তিনজন। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় আসলে পেছন থেকে একটি কাভার্ডভ্যান ব্যাটারিচালিত ভ্যানটিকে ধাক্কায় দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সোনা ব্যবসায়ী পলাশ ও তার বন্ধু বিল্পব মারা যান। আহত একজনকে উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
