মৌলভীবাজারে সীমান্তে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়েছে বিজিবি

মৌলভীবাজারে সীমান্তে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়েছে বিজিবি
ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর দেশের অভ্যন্তরে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখাতে মৌলভীবাজারে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বিজিবি।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক (অধিনায়ক) লে. কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জানা যায়, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, জুড়ী, বড়লেখা, কুলাউড়া ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর এসব এলাকায় বিজিবি বিশেষ টহলের পাশাপাশি একাধিক বিশেষ টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, জেলার ৫টি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিক বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে ও সীমান্ত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের মাঝে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে দুষ্কৃতিকারীকে আটক ও যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক (অধিনায়ক) লে. কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিশেষ চেকপোস্ট ও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বিজিবি।
এমএন/জেআইএম