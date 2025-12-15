সিরাজগঞ্জে শ্লীলতাহানির মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে শ্লীলতাহানির মামলায় ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার
তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের সাহেদনগর ব্যাপারীপাড়া মহল্লার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ওই মহল্লার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে।
এরআগে ৯ ডিসেম্বর এক তরুণী বিয়ের দাবিতে জুয়েল শেখের বাড়িতে উঠেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। পরে তরুণীর বড় বোন সম্পা খাতুন বাদী হয়ে সদর থানায় মামলা করেন।
ওই মামলায় বলা হয়, ১১ মাস আগে ফেসবুকে সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল শেখের সঙ্গে তার ছোট বোনের পরিচয় হয়। পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জুয়েল তাকে বিয়ের প্রলোভন দেয়। পরে বিয়ের জন্য চাপ দিলে টালবাহানা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ৯ ডিসেম্বর বিয়ের দাবিতে জুয়েলের বাড়িতে গেলে তার পরিবারের লোকজন বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। জুয়েল ওই তরুণীকে বিয়ে না করলে তার বোনের আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ নেই বলে দাবি করেন তিনি।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, শ্লীলতাহানির মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
