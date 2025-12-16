বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জয় বাংলা স্লোগান, উত্তেজনা

বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জয় বাংলা স্লোগান, উত্তেজনা
পাবনার ঈশ্বরদীতে মহান বিজয় দিবসে বিজয়স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর জয় বাংলাসহ নানান স্লোগান দিয়েছেন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধারা। স্লোগানের পরপরই ঘটনাস্থলে থাকা এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে লাঞ্ছিত করে কতিপয় ব্যক্তি। এ নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে পৌর শহরের আলহাজ্ব মোড় বিজয়স্তম্ভে এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, ঈশ্বরদী উপজেলার ভারতে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে সকাল ৯টার দিকে আলহাজ্ব মোড় বিজয়স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে যান একদল বীর মুক্তিযোদ্ধা। পুষ্পমাল্য অর্পণের পর বীর মুক্তিযোদ্ধারা মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘জয় বাংলা’সহ নানান স্লোগান দেন। স্লোগান শেষে কতিপয় ব্যক্তি মনোয়ার হোসেন মুকুল নামে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেন। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা কোরবান আলীর ছেলে। এ নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।
মুক্তিযুদ্ধকালীন ঈশ্বরদী অঞ্চলের কোম্পানি কমান্ডার কাজী সদরুল হক সুধা বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা স্লোগান দিতেই পারেন। জয় বাংলা স্লোগান আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নিজস্ব স্লোগান না। জয় বাংলা স্লোগান আওয়ামী লীগ নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ স্লোগান মহান মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান। এই স্লোগান মুক্তিযোদ্ধাদের স্লোগান। তাছাড়া আমরা শুধু জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছি, জয় বঙ্গবন্ধু তো বলিনি। আমরা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত করতে চাই না। স্লোগান দেওয়ার পর কতিপয় ব্যক্তি আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে লাঞ্ছিত করেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।
ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, বিজয়স্তম্ভে জয় বাংলা স্লোগানের বিষয়টি শুনেছি। এ নিয়ে বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটেনি। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ বিষয়ে কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ দেয়নি।
