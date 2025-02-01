শোয়েব আখতারের কাছ থেকে যা শিখতে চান চট্টগ্রামের পেসার মুগ্ধ

শোয়েব আখতারের কাছ থেকে যা শিখতে চান চট্টগ্রামের পেসার মুগ্ধ
আসন্ন বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার। নিজ দলে না পেলেও সুযোগ পেয়ে শোয়েবের কাছ থেকে ফিটনেস ইস্যুতে অভিজ্ঞতা জানার আগ্রহ আছে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে বিপিএল খেলতে যাওয়া মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর।
বিজয় দিবসে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাবেক ক্রিকেটাররা প্রীতি ম্যাচ খেলেন। ম্যাচ দেখতে এসে মুগ্ধ বলেন, শোয়েব আখতারের মতো একজন লিজেন্ড, বিশ্বের দ্রুততম বোলার- তার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারলে সেটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার হবে।
তিনি আরও বলেন, একজন পেস বোলারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফিট থাকা। উনি কীভাবে ফিট থাকতেন, কীভাবে বোলিং মেইনটেইন করতেন- এসব জানতে চাই।
শোয়েব আখতার নিজের ক্যারিয়ারে ব্যাটারদের স্লেজিং করতেন নিয়মিত। মুগ্ধর মতে পেস বোলারদের আগ্রাসন ব্যাটারদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে। তিনি বলেন, অ্যাগ্রেশনটা অনেক সময় খুব ম্যাটার করে। পেসের সঙ্গে আগ্রাসন থাকলে ব্যাটসম্যানরা একটু বিভ্রান্ত হয়, ভয় কাজ করে।
এনসিএলে এমন উদাহরণও দিয়েছেন তিনি, উইকেট পড়ছিল না। ক্যাপ্টেনকে বলেছি বল দেন। গিয়ে ব্যাটারের চোখে তাকিয়েছি, পরের বলেই বোল্ড- এমন ঘটনা এনসিএলে অনেক আছে।
এসকেডি/আইএইচএস/এএমএ