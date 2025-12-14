  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে তিন ইটভাটায় অভিযান, সাড়ে ৭ লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
শেরপুরে তিনটি অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে ইটভাটার দুই মালিক হতে সাড়ে তিন লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একইসঙ্গে ইটভাটাগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের তথ্যমতে, শেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুভাগত সরকার বর্ণ এবং নিলুফা ইয়াছমিন মিতুর নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। এতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসিকিউশন দেন পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম।

অভিযানে সদরের বাজিতখিলা ইউনিয়নের তাতালপুরের মনকান্দা এলাকার মেসার্স এম আর এইচ ব্রিকস-১ কে দুই লাখ টাকা জরিমানা হয়। এবং একই এলাকার মেসার্স এম আর এইচ জিগজ্যাগ ব্রিকস-২কে আড়াই লাখ টাকা এবং মেসার্স এম আর এইচ জিগজ্যাগ ব্রিকস-৩ কে সাড়ে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একইসঙ্গে তৈরি করা কাঁচা ইট ভেঙে দেওয়া হয়েছে ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আর ইটভাটাগুলোর সব কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের সময় সহযোগিতা করেন সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরা।

পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

