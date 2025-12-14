  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুর এক রাতেই ৬ ট্রান্সফরমার চুরি, বিপাকে কৃষক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরের গাংনীর আড়পাড়া মাঠে বৈদ্যুতিক সেচযন্ত্রের ছয়টি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে এসব ট্রান্সফরমার চুরি করা হয়। এতে ভরা মৌসুমে সেচ বন্ধ হয়ে বিপাকে পড়েছে কয়েক শতাধীক কৃষক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আড়পাড়া মাঠে কাছাকাছি স্থানে স্থাপিত একাধিক বৈদ্যুতিক সেচযন্ত্র দিয়ে আড়পাড়া, শানঘাট ও জালশুকা- এই তিন গ্রামের কৃষকরা ফসল আবাদ করে থাকেন। শনিবার রাতে আড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হালিম, শানঘাট গ্রামের জিনারুল ইসলাম এবং জালশুকা গ্রামের রানা মিয়া ও রুহুল আমিনের মালিকানাধীন সেচযন্ত্রের মোট ৭টি ট্রান্সফরমার বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে নামানো হয়।

চোরেরা দুটি ট্রান্সফরমারের ভেতর থেকে তামার তারসহ মূল্যবান যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে কভার ফেলে রেখে যায়। বাকি ট্রান্সফরমারগুলোর মধ্যে ৪টি চুরি করে নিয়ে যায় এবং একটি ট্রান্সফরমার ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায়। এতে মোট ৬টি ট্রান্সফরমার কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে কৃষকরা মাঠে সেচ দিতে গিয়ে ট্রান্সফরমার চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। ভরা রবি মৌসুমে সেচের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যন্ত্রপাতি চুরি হওয়ায় সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, যার ফলে স্থানীয় কয়েক শ বিঘা জমির ফসল নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ভুক্তভোগী কৃষকরা।

কৃষক জিনারুল ইসলাম জানান, এখন সেচ না দিতে পারলে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। দ্রুত ট্রান্সফরমার না বসালে আমরা বড় ক্ষতির মুখে পড়ব।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। চোর শনাক্ত ও চুরি হওয়া ট্রান্সফরমার উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/এএসএম

