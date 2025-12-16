যশোরে বিশেষ অভিযানে আ’লীগের ১৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার
যশোরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের ১৯ জন নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর আওতায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে আটককৃতদের বিভিন্ন নাশকতার মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, যশোরের ডিবি পুলিশ সোমবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা, ইউপি সদস্যসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।
আটকের পর কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে, জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল গাজী, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শরীফ আব্দুল্লাহ আল মারুফ পিয়াল ও তার ভাই যশোর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ হিমেল, যুবলীগ নেতা আলী হোসেন, জিল্লু ফরাজি, কিশোর গ্যাং চক্রের অন্যতম সদস্য ও পাঁচ মামলার আসামি অমিত হাসান, স্থানীয় ইউপি সদস্য উজ্জ্বল হোসেন।
যশোর পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে আওয়ামী লীগে বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠালে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মিলন রহমান/কেএইচকে