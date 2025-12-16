  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দিলো জামায়াত

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মিরসরাইয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দিলো জামায়াত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গণ সংবর্ধনা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে মিরসরাই সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা জামায়াত ইসলামী এ সংবর্ধনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা নুরুল কবিরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আনোয়ারুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও মিরসরাই আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি নাই। আমরা বারবার হোঁচট খাচ্ছি, আমরা স্বাধীনতার পক্ষ এবং বিপক্ষ নিয়ে ভাগাভাগি করছি। একেকজন একেক সময়ে স্বাধীনতার সোল এজেন্ট দাবি করছে। কিন্তু ঘটনা পর্যালোচনা দেখা যায়, তাদের অনেক তৎপরতা স্বাধীনতা এবং দেশের বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর যারা দখলদারিত্ব করেছে, জোর করে চাঁদা নিয়েছে, বালু মহাল দখল করেছে, মৎস্য প্রকল্প দখল করেছেন, বাজারের ইজারা পাওয়ার পরও জোর করে ৪০-৩০% পাসেন্ট নিয়েছেন তারাই হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী। এই নির্বাচনে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, মিরসরাই পৌরসভা জামায়াতের আমির মাওলানা মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, উপজেলা বায়তুল মাল সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, ওয়াহেদপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, খৈয়াছরা ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি হাফেজ একরামুল হক, ইসলামী ছাত্রশিবির মিরসরাই উপজেলা শাখার সভাপতি সাকিব হোসেন, শহর শাখার সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মিরসরাই উপজেলার ১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট ও উত্তরীয় পরিয়ে দেন অতিথিরা। এছাড়াও শহীদদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মুনাজাতের আয়োজন করা হয়।

এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।