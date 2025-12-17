  2. দেশজুড়ে

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মী

প্রকাশিত: ০৮:১৯ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মহান বিজয় দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে আসা শেখ শিমন (২১) নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভেতর থেকে তাকে আটক করে আশুলিয়া থানা পুলিশ।

আটক শেখ শিমন আশুলিয়া থানাধীন পাবনারটেক এলাকার আব্দুল আলিম শেখের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য বলে জানা গেছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহমুদুল হাসান আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বিকেলে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কয়েকজন সদস্য জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করে। তাদের মধ্য থেকে শিমন নামে এক যুবককে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

তবে কোন মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে তা পরে জানানো হবে বলে জানান পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

