শ্রীমঙ্গলে একাধিক মামলার আসামি আ’ লীগ নেতা গ্রেফতার
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা. হরিপদ রায়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে পৌর শহরের কলেজ রোডস্থ জয়নগরপাড়া আবাসিক এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ‘ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ এর অভিযানের অংশ হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হরিপদ রায়ের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, ২০২৪ সালের ৩ ও ৪ আগস্ট শ্রীমঙ্গলের চৌমুহনা চত্বরে প্রকাশ্যে লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র মহড়া নেতৃত্বে ছিলেন ডা. হরিপদ রায়, এমন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল।
