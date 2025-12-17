ফায়ার সার্ভিস
অগ্নি-সংঘটিত এলাকার বাসাগুলো কোনো বিল্ডিংয়ের আওতায় পড়ে না
রাজধানীর লালবাগের ইসলামবাগের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে এখনো পুরোপুরি নির্বাপণ হয়নি। ফায়ার সার্ভিস বলছে, অগ্নি-সংঘটিত এলাকার বাসাগুলো কোনো বিল্ডিংয়ের আওতায় পড়ে না। মানুষজন অত্যন্ত জীবন ঝুঁকি নিয়েই সেখানে বসবাস করছে।
বুধবার (১৭ডিসেম্বর) অগ্নিসংবলিত ঘটনাস্থলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন।
ছালেহ উদ্দিন বলেন, আগুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লালবাগ ফায়ার স্টেশন থেকে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট রওনা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে ছয়টি ফায়ার স্টেশনের মোট ১১টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায়।
তিনি বলেন, এখানকার স্ট্রাকচার ও রাস্তাঘাট খুবই সরু। রাস্তায় একজন মানুষও ঠিকভাবে হেঁটে যেতে পারে না। এর ভেতর দিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা বিকেল ৪টার সময় এই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি।
আগুন এখনো নির্বাপনের কাজ চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের ফায়ারফাইটাররা এখনো ভেতরে আছেন। তারা কাজ করছেন। অগ্নিনির্বাপন শেষে আমরা টোটাল এলাকাকে সার্চ করবো। এরপর আমরা বলতে পারবো আসলে কি কারণে আগুন লেগেছে এবং আগুন লাগার ক্ষয়ক্ষতি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা আমাদের একটা কমিটি হবে। সেই কমিটি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করবে।
বর্তমানে আগুন আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। আগুন আর বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি।
হতাহত ও আগুনের সূত্রপাত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি। আমরা এখনো অগ্নিনির্বাপনের কাজ করছি।
