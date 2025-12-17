  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে বিজয় দিবস উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীতে বিজয় দিবস উপলক্ষে লাঠিখেলার আয়োজন

রাজবাড়ীতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবা‌হি লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ খুশি রেলওয়ে মাঠে এই খেলার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম লালির স্মৃতি রক্ষার্থে এ আয়োজন করা হয়।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, মণ্ডল সিরামিকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই লাঠিখেলার উদ্বোধন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা লাঠিয়ালরা তাদের লাঠি নিয়ে শারীরিক কসরত ও নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিপুণ লাঠিখেলা প্রদর্শন করেন। ঢোলের তালের সঙ্গে লাঠিয়ালদের এই রণকৌশল দেখে উপস্থিত দর্শকরা মুগ্ধ হন।

আয়োজনে যোগ দিয়ে লা‌ঠিয়ালরা বলেন, লা‌ঠিবা‌ড়ি খেলার মাধ্যমে তাদের শা‌রীরিক ব্যায়াম হয়। তাছাড়া আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে কাজ করে। দিন দিন এই লা‌ঠি‌খেলা হা‌রিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে এখন তারা বি‌ভিন্ন পেশায় কাজ করেন। শুধুমাত্র কোথাও নিমন্ত্রণ পেলে সেখানে গিয়ে লা‌ঠি নিয়ে প্রদর্শন করে থাকেন। তবে এখনও এই খেলা সাধারণ মানুষ ভালোবাসে এবং সবার কাছে প্রিয়।

দর্শক শাহ‌রিয়ার ক‌বির নামের একজন বলেন, লা‌ঠি‌খেলার কথা শুনে ছোট ছেলেকে নিয়ে ‌দেখতে এসে‌ছি। খেলা দেখে ভালো লেগেছে। আগে অনেক লা‌ঠি‌খেলা হলেও এখন মাঝে মধ্যে হয়।

এসময় অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক ড. মো. মাহমুদুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সা‌র্বিক) মো. তারিফ-উল-হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শ্যামল চন্দ্র বসাক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসি‌টি) শংকর চন্দ্র বৈদ্য, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মেসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রু‌বেলুর রহমান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।