২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত সান্তোসে থাকছেন নেইমার!
চলতি মাসেই, ৩১ ডিসেম্বর সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে নেইমারের। এরপর নেইমারের কী অবস্থা হবে? কোথায়ও যাবেন তিনি? কোন ক্লাবে যোগ দেবেন? তবে নেইমার ভক্তদের জন্য সুখবর হলো, সান্তোসে আরও ৬ মাস থাকার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে।
ব্রাজিলিয়ান এই তারকার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন নিয়ে ক্লাবটি অগ্রসর পর্যায়ের আলোচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন-এর একাধিক সূত্র। সান্তোসের ম্যানেজমেন্ট এবং নেইমারের প্রতিনিধিরা, যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন তার বাবা ও এজেন্ট নেইমার সিনিয়র, ছয় মাসের একটি নতুন চুক্তি নিয়ে নীতিগত সমঝোতায় পৌঁছেছেন বলে জানা গেছে। এই চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত হওয়ার কথা।
বর্তমানে ৩৩ বছর বয়সী নেইমার যুক্তরাষ্ট্রে ছুটিতে রয়েছেন। বাঁ হাঁটুর চোটে ভুগলেও চলতি মৌসুমের শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সান্তোসকে শীর্ষ লিগে টিকে থাকতে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। শেষ তিন লিগ ম্যাচে চার গোল করে দলের রেলিগেশন শঙ্কা দূর করতে সহায়তা করেন এই ফরোয়ার্ড।
মৌসুম শেষে নেইমার নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তার অগ্রাধিকার সান্তোসেই থেকে যাওয়া। বার্সেলোনা ও পিএসজির সাবেক এই তারকা জানুয়ারিতে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল ছাড়ার পর শৈশবের ক্লাবে ফেরেন এবং আগামী বছর নিজের চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখছেন।
তবে বছরের শেষের আগেই বাঁ হাঁটুতে আর্থ্রোস্কোপিক অস্ত্রোপচার করাতে পারেন নেইমার। এটি তুলনামূলকভাবে সাধারণ একটি প্রক্রিয়া এবং পুনর্বাসনে প্রায় এক মাস সময় লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
চোটের কারণে গত দুই বছর ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে থাকতে হয়েছে দেশটির সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়ে বাঁ হাঁটুর এসিএল ছিঁড়ে যাওয়া এবং মেনিস্কাসে চোট পান তিনি।
তবু সব প্রতিকূলতার মাঝেও সান্তোসের হয়ে ৩০ ম্যাচে ১২ গোল ও ছয়টি অ্যাসিস্ট করেছেন নেইমার। সান্তোস কর্তৃপক্ষও তাকে শুধু মাঠের পারফরম্যান্সের দিক থেকেই নয়, ক্লাবে ফেরার পর যে বিশাল বাণিজ্যিক প্রভাব পড়েছে, সেটিকেও বড় সম্পদ হিসেবে দেখছে।
আইএইচএস/