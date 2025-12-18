মাহফিলে দোকান বসানো নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫১ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনা শহরের বাস টার্মিনাল এলাকার দারুল আমান ট্রাস্টের ওয়াজ মাহফিলে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে বিরোধে ছুরিকাঘাতে সুজন মোল্লা (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। এদিন সকালে শহরের দারুল আমান ট্রাস্ট এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে৷

এ ঘটনায় সোহান ইসলাম (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার ওসি দুলাল হোসেন।

নিহত সুজন মোল্লা পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার পিপুলিয়া গ্রামের সাইফুল মোল্লার ছেলে। অন্যদিকে আটক সোহান ইসলাম পাবনা সদর উপজেলার মহেন্দ্রপুর গ্রামের শরিফ প্রামাণিকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দারুল আমান ট্রাস্ট আয়োজিত ওয়াজ মাহফিল উপলক্ষে পাবনা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ট্রাস্ট এলাকায় দোকান বসানো নিয়ে বুধবার সকালে সুজন ও সোহানের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সোহান ধারালো ছুরি দিয়ে সুজনকে আঘাত করেন। স্থানীয়রা গুরুতর আহতাবস্থায় সুজনকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়৷

এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানার ওসি দুলাল হোসেন বলেন, ঘটনার পর অভিযুক্ত সোহান ইসলামকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এফএ/এমএস

