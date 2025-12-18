যে কারণে দুই ভাগে বাংলাদেশে আসবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল
পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) সূচি জটিলতার কারণে আগামী বছর দুই দফায় বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নাজমুল আবেদীন ফাহিম এটা নিশ্চিত করেছেন।
বৃহস্পতিবার মিরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘পিএসএলের কারণে পাকিস্তান সিরিজের সূচিতে সামান্য পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। সিরিজটি দুই ধাপে—এক অংশ আগে, আরেক অংশ পরে অনুষ্ঠিত হবে।’
আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম (এফটিপি) অনুযায়ী, আগামী বছরের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ সফরে আসার কথা ছিল পাকিস্তানের। সূচি অনুযায়ী এই সফরে দুটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। তবে একই সময় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পিএসএল আয়োজনের পরিকল্পনা করায় সফরের সূচি পুনর্বিন্যাস করতে হচ্ছে।
আগামী ৮ মার্চ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরপরই পাকিস্তান দল বাংলাদেশ সফরের সাদা বলের (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) অংশ খেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি পিএসএল শেষ হওয়ার পর আয়োজন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
সিরিজের সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ সূচি দুই বোর্ড ও আইসিসির সমন্বয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
