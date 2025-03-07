ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগ নেতা হানিফ সরকার আটক

ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগ নেতা হানিফ সরকার আটক
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার দাঁতমারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি হানিফ সরকারকে আটক করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে ইউনিয়নের হেয়াকোঁ সরকারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। হানিফ সরকার ওই এলাকার আব্দুস সাত্তার সরকারের ছেলে।
ভূজপুর থানা পুলিশ জানায়, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে তাকে থানায় নেওয়া হয়েছে।
ভূজপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে জানান, হানিফ সরকারকে থানায় আনার পর তার বিরুদ্ধে থাকা নথিপত্র ও মামলার বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। পর্যালোচনা শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হানিফ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট মামলায় রয়েছে কি না কিংবা আগের কোনো অভিযোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
এমআরএএইচ/বিএ