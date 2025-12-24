মানিকগঞ্জে বিশ্ব ইজতেমা শুরু
মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার ছিদ্দিকনগরে তিন দিনব্যাপী ইজতেমা শুরু হচ্ছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বাদ জোহর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মানিকগঞ্জ দরবার শরিফের প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মুফতি ডক্টর মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী (দাঃ বাঃ)।
আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, দরবার শরিফের উদ্যোগে তালিমে জিকিরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চলবে এ ইজতেমা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। প্রায় ১০ একর জমির ওপর বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর থেকে মুসল্লিরা এসেছেন। এই ইজতেমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের আলোচনা, ইল্মে ও শরীয়ত ও ইল্মে মা’রিফাতের বয়ান, তা’লিমে জিকির, কুরআন শরীফ ও নামায শিক্ষার ব্যবস্থা, তাফসিরুল কুরআন, দারসে হাদিস, ত্বাহারত, ইসলামী গজল এবং সুন্নাতের উপর ইসলামী জিন্দেগীর ব্যবহারিক শিক্ষা।ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে চিশিআতয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার ২১টি ছবকের ম্যাধমে আধ্যাত্মিক মহাসাধনা।
ঢাকা থেকে ইজতেমায় অংশ নিতে গত মঙ্গলবার রাতে সিদ্দিক নগর এসেছেন আব্দুল রাজ্জাক তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমি গত মঙ্গলবার এসেছি এই ইজতেমায় যোগ দেওয়ার জন্য আগামী শনিবার আখেরি মোনাজাত শেষে করে ফিরবো।
টাঙ্গাইল থেকে মঙ্গলবার রাতে সিদ্দিক নগর এসেছেন এসেছেন হারুনার রশিদ তিনি বলেন, আমরা টাঙ্গাইল থেকে মোট ২৪ জন্য এসেছি এই ইজতেমায় যোগ দিতে। এখানে আমরা এসেছি আমাদের হুজুর দুনিয়া এবং আখিরাত নিয়ে আলোচনা করবেন।
শায়খ তালিমে ইসলাম মানিকগঞ্জ দরবারে মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা মো. মাসুদুল ইসলাম বলেন, এই ইজতেমা শুরু হয় ২০১০ সালে। তবে এক বছর একসঙ্গে দুইটি ইজতেমা হয়। এ বছর ১৬তম ইজতেমার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বাদ জোহর। আমরা আশা করছি এ বছর প্রায় দশ লাখ মানুষের সমাগম হবে।
