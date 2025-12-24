মনোনয়ন নিতে রিকশায় চড়ে ডিসি অফিসে আমির হামজা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:২২ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রিকশায় চড়ে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ে এসে মনোনয়ন কিনলেন কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আমির হামজা।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে রিকশাযোগে ডিসি কার্যালয়ে পৌঁছান তিনি। এসময় তার সঙ্গে স্বল্পসংখ্যক নেতাকর্মী ছিলেন।

বিতর্কিত বক্তব্যে নিয়মিত আলোচনায় থাকা ইসলামী বক্তা ও জামায়াতে নেতা আমির হামজা সম্প্রতি অনেকটাই নীরব। গণমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে না তার চটকদার বক্তব্য। আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়, এমন কাজ থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করছেন। আজকে রিকশাযোগে এসে আবারও নজর কাড়লেন গণমাধ্যম কর্মীদের।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর আমির হামজা বলেন, অনেকে চাচ্ছে নির্বাচন পিছিয়ে যাক এবং দেশটা অন্যের হাতে যাক। নির্বাচিত সরকার না এলে কি হয় আমরা তো দেখেছি। সুতরাং নির্বাচনে যে তারিখ ঘোষণা আছে আশাকরি সে তারিখই নির্বাচন হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা অনেকদিন ধরে মাঠে আছি, সে হিসেবে নির্বাচনের পরিবেশ যেভাবে চলছে এভাবে চললে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দীন জোয়ার্দ্দার, জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসাইন, সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক মমিন ও খায়রুল ইসলাম রবিন, কুষ্টিয়া শহর জামায়াত আমির এনামুল হক, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শরিফুল ইসলাম, সেক্রেটারি ডা. রায়হান আলী, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য হামিদুর রহমান বোরহান ও আলী মুজাহিদ।

এছাড়া কুষ্টিয়া শহর শিবিরের সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, সাবেক সভাপতি সেলিম রেজাসহ জামায়াত ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

