দিনাজপুর-৩ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ সদর আসনে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির নেতারা।

দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচির নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে খালেদা জিয়ার পক্ষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচিসহ বিএনপির নেতারা।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. জিলহাজ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, খালেদা জিয়ার নামে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিনিধি হিসেবে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচি জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে ফরম সংগ্রহ করেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়া দিনাজপুর-৩ সদর আসনসহ তিনটি আসন থেকে নির্বাচন করবেন। বুধবার দুপুর ২টার দিকে তার পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। খালেদা জিয়া দিনাজপুর থেকে এবারই প্রথম এখান থেকে নির্বাচন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহম্মেদ কচি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে বলেন, খালেদা জিয়া দিনাজপুরের মেয়ে। কিন্তু কোন নির্বাচনে তিনি দিনাজপুর থেকে নির্বাচন করেননি। তার জীবনে যতগুলো নির্বাচন করেছেন কোন নির্বাচনে তিনি পরাজিত হননি। এই নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ সদর আসনের ভোটাররা তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করার জন্য মুখিয়ে আছেন। রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে খালেদা জিয়াকে দিনাজপুরের মানুষ বিজয়ী করবে।

