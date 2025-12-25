নাটোরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে নারীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ
নাটোরের লালপুরে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে তাম্মি আক্তার নামে এক নারীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলা শোভদিদারপাড়া (ইউএনও পার্ক সংলগ্ন) রেললাইনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত রবিন হোসেনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে পুলিশ সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।
নিহত তাম্মি আক্তার উপজেলার নাবীরপাড়া গ্রামের জিল্লুর রহমানের মেয়ে ও আটক রবিন হোসেন চন্ডিগাছা গ্রামের কসিম উদ্দিনের ছেলে।
জানা যায়, ববিন হোসেনের সঙ্গে তাম্মি আক্তারের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা গোপনে বিয়ে করেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে উভয় পরিবারের কেউ এই বিয়ে মেনে নেয়নি। পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়। সম্প্রতি তাম্মি ও রবীনের মধ্যে পুনরায় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার বেড়ানোর কথা বলে দুজনে বের হন। এরপর শোভদিদারপাড়া (ইউএনও পার্ক সংলগ্ন) রেললাইনে তাম্মিকে হত্যার পর পালানোর সময় স্থানীয়রা রবিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান হত্যার ঘটনার কথা নিশ্চিত করে করে বলেন, রবিন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম