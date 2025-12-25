ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শ্রমিক শক্তি নেতা টিটুর পদত্যাগ

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শ্রমিক শক্তি নেতা টিটুর পদত্যাগ
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও এর সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নাজমুল হাসান টিটু। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টের মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে নাজমুল হাসান টিটু জানান, তিনি আর কোনো রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে আবদ্ধ থাকতে চান না। বরং দেশের পক্ষে, জনগণের কাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করাই এখন তার লক্ষ্য।
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের বাসিন্দা নাজমুল হাসান টিটু তার পোস্টে উল্লেখ করেন, বিপ্লবী চিন্তাধারা ধারণ করার মতো রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবে তিনি নিজেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাখতে চান। এতে করে যে কোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে অবস্থান নিতে পারবেন এবং বিবেকের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি আরও লেখেন, শহীদ ওসমান হাদির স্বপ্নের ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে আজীবন আত্মনিয়োজিত থাকতে চান। সেই লক্ষ্য থেকেই স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তিনি জাতীয় শ্রমিকশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক পদ থেকে পদত্যাগ করছেন এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির সব ধরনের কার্যক্রম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। একই সঙ্গে এনসিপির প্রতি শুভকামনাও জানান তিনি।
এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় নাজমুল হাসান টিটু বলেন, ‘আমি রাজনীতি ছেড়ে জনগণের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছি। কোনো দলের নয়, জনগণের কণ্ঠস্বর হতে চাই। শহীদ ওসমান হাদির স্বপ্নের ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। পাশাপাশি তার হত্যাকারীদের বিচার নিশ্চিত করাও জরুরি।’
