রংপুরে ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের দ্বিতীয় দিনে রংপুরের দুটি আসনে মোট ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রংপুর-৩ ও রংপুর-৪ আসনের প্রার্থীদের আবেদন যাচাই শেষে এই সিদ্ধান্ত জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, রংপুর-৩ আসনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী রিটা রহমান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) আনোয়ারুল ইসলাম বাবলু এবং খেলাফত মজলিসের তৌহিদুর রহমান মন্ডল।
এই আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির সামসুজ্জামান সামু, জাতীয় পার্টির গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ আমিরুজ্জামান পিয়াল, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) আব্দুল কুদ্দুছ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নুর আলম সিদ্দিক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী।
অপরদিকে রংপুর-৪ আসনেও তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তারা হলেন, জাতীয় পার্টির আব্দুস সালাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহ্ আলম বাশার ও জয়নুল আবেদিন।
এই আসনে মনোনয়ন বৈধ প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা, জাতীয় পার্টির (জিএম কাদের) আবু নাসের শাহ মো.মাহবুবার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মদ জাহিদ হোসেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আখতার হোসেন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের উজ্জ্বল চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু সাহমা এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ-মার্কসবাদী) প্রগতি বর্মণ তমা।
রংপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বকেয়া পাওনা, মামলার তথ্য, নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত দলীয় প্রধানের স্বাক্ষর সম্বলিত দলীয় মনোনয়নপত্র প্রদানে ব্যর্থতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এক শতাংশ ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তাদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (০১ জানুয়ারি) রংপুর-১ ও ২ আসনের ১৪ জন প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাই-বাছাই করা হয়। এরমধ্যে রংপুর-১ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী মঞ্জুম আলীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
জিতু কবীর/কেএইচকে/এএসএম