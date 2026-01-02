শতকোটি টাকার সম্পদের মালিক এমদাদুল ভরসা, বার্ষিক আয় ২ কোটি
রংপুর-৪ (পীরগাছা- কাউনিয়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এমদাদুল হক ভরসার বার্ষিক আয় দুই কোটি টাকার বেশি। এছাড়া তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মূল্য প্রায় শতকোটি টাকা। তবে নগদ অর্থের দিক থেকে স্ত্রী সেলিনা জাহানের থেকে তিনি পিছিয়ে আছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
হলফনামায় নিজের এবং স্ত্রীর পেশা ব্যবসা উল্লেখ করেছেন তিনি।
হলফনামায় উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, এমদাদুল ভরসার বার্ষিক আয় ২ কোটি ৬৭ হাজার ৫৪২ টাকা। এরমধ্যে স্থাবর সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা, শেয়ার/ সঞ্চয়পত্র/ ব্যাংক জামানত থেকে ৯৩ লাখ ৫১ হাজার ৩০৮ টাকা এবং ব্যবসা থেকে আয় হয় ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৩৩৪ টাকা। ব্যবসায়ী স্ত্রীর বার্ষিক আয় ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।
এমদাদুল ভরসার নগদ অর্থ রয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৪৮ হাজার ৫৮৫ টাকা। আর স্ত্রীর নগদ রয়েছে ৩ কোটি ৭৭ লাখ ৮৯ হাজার ২৮৮ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এমদাদুল ভরসার জমা আছে ৫৮ লাখ ৬৫ হাজার ৯৮৭ টাকা এবং স্ত্রীর রয়েছে ২৩ হাজার ১৩০ টাকা। সব মিলিয়ে এমদাদুল ভরসার অস্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্য ৩৬ কোটি ৮৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬৫ টাকা এবং স্ত্রীর সম্পদের মূল্য ৫ কোটি ৯ লাখ ৯৭ হাজার ৪১৮ টাকা।
৭ দশমিক ৪১ একর কৃষি ও ১৬ দশমিক ৬৮ একর অকৃষি জমি, একটি বাণিজ্যিক ভবন এবং ১১টি অ্যাপার্টমেন্টসহ স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্য ৬০ কোটি ৬৬ লাখ ৯৩ হাজার ১৬২ টাকা। তবে স্ত্রীর কোনো স্থাবর সম্পদ নেই।
নিজের ব্যাংক ও শেয়ার ঋণের পরিমাণ ১৪ কোটি ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ২৩৩ টাকা এবং স্ত্রীর ব্যাংক ঋণ ৬৯ লাখ ৪২ হাজার ৪৪ টাকা উল্লেখ করা হলেও তারা ঋণ খেলাপি নন বলে উল্লেখ করেন।
বিভিন্ন অভিযোগে ছয়টি মামলা হয় তার বিরুদ্ধে। এরমধ্যে পাঁচটি থেকে অব্যাহতি ও একটিতে জামিন পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।
এমদাদুল হক ভরসা সাবেক সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রংপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি প্রয়াত রহিম উদ্দিন ভরসার ছেলে।
