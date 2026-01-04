চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেকার যুবকদের সচেতনতায় গম্ভীরা গানের আসর

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেকার যুবকদের সচেতনতায় গম্ভীরা গানের আসর
রসালো আমের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেকার যুবকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গান পরিবেশন করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের পার কালিনগর এলাকায় সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) আয়োজনে এ গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়।
গম্ভীরা গানে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান, বেকারত্বের সমস্যা, আত্মকর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কীভাবে উদ্যোগ নিতে হবে— সে বিষয়ে স্থানীয় মানুষকে সচেতন করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা আসরাফ আলী বলেন, তিনি আগেও গম্ভীরা গান দেখেছেন এবং এই লোকজ শিল্পের সঙ্গে পরিচিত। তবে এবারের আয়োজনটি তার কাছে ভিন্ন মনে হয়েছে। তিনি জানান, গানের মাঝখানে সামাজিক নানা বিষয় তুলে ধরে যেভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা, সচেতনতার বার্তা ও বাস্তব জীবনের কথা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়—এটি এ আয়োজন এসে নতুন করে উপলব্ধি করেছি বলে মন্তব্য করেন তিনি।
আরিফা খাতুন নামের এক নারী বলেন, বিনোদনের পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা গম্ভীরা গানের নতুন একটি দিক তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য করেন। এ আয়োজনের মাধ্যমে গম্ভীরা গান যে কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয় বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে— বিষয়টি নতুন করে উপলব্ধি করেছেন বলেও জানান আরিফা।
অনুষ্ঠানে এসডিএফের জেলা ব্যবস্থাপক মাহাবুবুর রশিদ, যুব ও কর্মসংস্থানের জেলা কর্মকর্তা মহিবুর রহমান, সাবেক শিক্ষক আওরগোজেব, সাবেক ইউপি সদস্য আফজাল হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
সোহান মাহমুদ/আরএইচ