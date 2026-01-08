আয়রন ব্রিজ ভেঙে পড়লো খালে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

আয়রন ব্রিজ ভেঙে পড়লো খালে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
বরিশালের গৌরনদীতে গাছবোঝাই ঠেলাগাড়িসহ পুরোনো একটি আয়রন ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের কটকস্থল গ্রামের চুন্নু সরদারের বাড়ির সামনের আয়রন ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার বাসিন্দাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বড় গাছবোঝাই একটি ঠেলাগাড়ি পুরোনো ওই আয়রন ব্রিজ পার হচ্ছিল। এসময় আকস্মিকভাবে ব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়ে। এতে গাছসহ ঠেলাগাড়িটি খালে পড়ে যায়। এ ঘটনায় ব্রিজ পারাপারের সময় আরিফ নামের এক যুবক আহত হয়েছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইব্রাহীম বলেন, জনসাধারণের চলাচলে যেন কোনো ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শাওন খান/এসআর/এএসএম