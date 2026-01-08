  2. দেশজুড়ে

আয়রন ব্রিজ ভেঙে পড়লো খালে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
আয়রন ব্রিজ ভেঙে পড়লো খালে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
গাছবোঝাই ঠেলাগাড়িসহ পুরোনো আয়রন ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে

বরিশালের গৌরনদীতে গাছবোঝাই ঠেলাগাড়িসহ পুরোনো একটি আয়রন ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের কটকস্থল গ্রামের চুন্নু সরদারের বাড়ির সামনের আয়রন ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার বাসিন্দাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বড় গাছবোঝাই একটি ঠেলাগাড়ি পুরোনো ওই আয়রন ব্রিজ পার হচ্ছিল। এসময় আকস্মিকভাবে ব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়ে। এতে গাছসহ ঠেলাগাড়িটি খালে পড়ে যায়। এ ঘটনায় ব্রিজ পারাপারের সময় আরিফ নামের এক যুবক আহত হয়েছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইব্রাহীম বলেন, জনসাধারণের চলাচলে যেন কোনো ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শাওন খান/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।