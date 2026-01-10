বরিশালে আওয়ামী লীগের ৪ নেতা গ্রেফতার

বরিশালে আওয়ামী লীগের ৪ নেতা গ্রেফতার
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ডে অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযানে কার্যক্রম আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত পলাশ চন্দ্র সরকার।
তিনি জানান, অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযানে থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করেছে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তপন লস্কর, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শিমু আকন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল করিম এবং কেদারপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মানিক শিকদার।
ওসি আরও জানান, গ্রেফতারকৃতদের শনিবার শেষ কার্যদিবসে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
শাওন খান/এনএইচআর