খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে যুবক নিহত
খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে আব্দুর রাশেদ পিকুল (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দিনগত রাত সোয়া ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত ১টার দিকে পিকুলকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা কয়েকটি গুলি ছোড়ে। এর মধ্যে দুইটি গুলি বুকে ও একটি গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হয়। এতে ঘটনাস্থলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলির শব্দে স্থানীয়রা বের হলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক মীর জানান, কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনা উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে। অপরাধীদের ধরতে অভিযান চলছে।
আরিফুর রহমান/এমএন/জেআইএম