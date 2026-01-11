  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার রাজীবের লাশ নদী থেকে উদ্ধার
রাজীব হোসেন/ফাইল ছবি

পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার রাজীব হোসেনের (৩৮) মরদেহ খুলনার ভৈরব নদী থেকে উদ্ধার করেছে খুলনা নৌ পুলিশ। তার বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতিসহ একাধিক মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) খুলনার ৬ নম্বর ঘাট এলাকার ভৈরব নদে দুটি লাইটার ভেসেলের মাঝখান থেকে রাজীবের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর শনিবার (১০ জানুয়ারি) খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে রাজীবের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আরও জানা যায়, রাজীবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় হত্যা ও ডাকাতিসহ ১৪টি মামলা রয়েছে। তিনি পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) সক্রিয় ক্যাডার ছিলেন। তিন মাস আগে গোপালগঞ্জ থেকে রাজীব খুলনায় আসেন। অপরাধ করে তিনি তার মামা বাড়ি গোপালগঞ্জের মোকছেদপুরে আশ্রয় নিতেন। নিহত রাজীব চরমপন্থি দলের সদস্য ছিলেন।

খুলনা নৌ পুলিশ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আক্তার জানান, ময়নাতদন্তের পর মরদেহ নিহত রাজীবের পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবারকে বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাজীবের মাথার পেছনে গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। রাজীবের বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। পরিবার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তদন্তে সবকিছু বের হয়ে আসবে।

আরিফুর রহমান/এমআরএম

