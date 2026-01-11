  2. দেশজুড়ে

সবাইকে ‌‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: আলী রীয়াজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সবাইকে ‌‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: আলী রীয়াজ
বরিশাল বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, বিগত ১৬ বছর ধরে দেশ গুম, খুন ও দমন-পীড়নের মতো ভয়াবহ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে। সেই অন্ধকার সময় যেন আর কখনো ফিরে না আসে, সেজন্য আসন্ন গণভোটে সবাইকে ‌‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে বরিশাল নগরীর বেলস পার্কে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ আরও বলেন, “মতের পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু দেশের কল্যাণে আমাদের এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়তে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের কোনো বিকল্প নেই।’

জুলাই জাতীয় সনদের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে সব শ্রেণির মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ফ্যাসিস্ট শাসনামলে গুম, খুনসহ নানা ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেই সময়ের মতো অমানবিক পরিস্থিতি আর ভবিষ্যতে না চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে ভোট দিতে হবে। এর পক্ষে সবাইকে প্রচারণায় অংশ নিতে হবে।”

বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক কৃষিবিদ মো. নুরুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন পুলিশের বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. শফিকুল ইসলাম, বরিশাল বিভাগীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা আবদুল হাই নিজামী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মনির হায়দার বলেন, “গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী না হলে খুনি-মাফিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তি আবার মাথাচাড়া দিতে পারে। তারা বিদেশে পাচার করা বিপুল অর্থ ব্যয় করে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে।”

শাওন খান/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।