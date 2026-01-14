খাগড়াছড়িতে জামায়াত প্রার্থীর বাসভবনে বিস্ফোরণের অভিযোগ

খাগড়াছড়িতে জামায়াত প্রার্থীর বাসভবনে বিস্ফোরণের অভিযোগ
খাগড়াছড়ি আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট এয়াকুব আলীর বাসভবনে বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ১০টা ১০ মিনিটে জেলা সদরের কদমতলী এলাকায় তার ভাড়া বাসার সীমানা প্রাচীরের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে বলে দাবি করেছেন জামায়াত নেতারা।
খাগড়াছড়ি জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক সৈয়দ মো. আব্দুল মোমেন ও জেলা সেক্রেটারি মিনহাজুর রহমান বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জেলা আমির সৈয়দ মো. আব্দুল মোমেন জানান, মঙ্গলবার রাত ১০টা ১০ মিনিটের দিকে জেলা সদরের কদমতলী এলাকায় অ্যাডভোকেট এয়াকুব আলীর ভাড়া বাসার উঠানে বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের শব্দ কয়েক কিলোমিটার দূরের ইসলামপুর এলাকা থেকেও শোনা গেছে বলে স্থানীয়দের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছেন। ঘটনার পরপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিকভাবে আলামত সংগ্রহ করে।
এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট এয়াকুব আলী মুঠোফোনে জানান, ঘটনার সময় তিনি বাসার বাইরে অবস্থান করছিলেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও দলের নেতাকর্মীরা ফোন করে তাকে বিস্ফোরণের বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের দাবি জানান।
তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্ফোরণের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কায় কিসলু জানান, মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলা জামায়াতের আমির ইলিয়াছ ফোন করে ঘটনাটির বিষয়ে পুলিশকে অবহিত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি চালায়। তবে সংগৃহীত আলামত পরীক্ষায় কোনো ধরনের বিস্ফোরক বা বিস্ফোরণের স্পষ্ট নমুনা পাওয়া যায়নি।
তিনি আরও বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ও প্রয়োজন হলে তদন্ত অব্যাহত থাকবে।
এমএন/এমএস