টেকনাফে গুলিবিদ্ধ আফরানকে চমেকে ভর্তি, অবস্থা আশঙ্কাজনক
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী তানজিনা আফরানকে (১১) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে গুলিবিদ্ধ শিশুটি অ্যাম্বুলেন্সে চমেক হাসপাতালে আনার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক আইসিইউতে নেন। বর্তমানে শিশুটি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন তার চাচা মো. শওকত হোসেন।
তিনি বলেন, রোববার সকালে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছা ব্রিজ এলাকায় মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয় তানজিনা আফরান। সে হোযাইক্যং লম্বাবিল হাজি মোহাম্মদ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বর্তমানে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে।
চারদিন ধরে টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্তে ব্যাপক হারে গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। সেখান থেকে ছোড়া গুলিতে তানজিনা আফরান নামে ওই শিশুর মাথায় গুলি লাগে। শিশুটি টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জসিম উদ্দিনের মেয়ে।
জাহাঙ্গীর আলম/এএইচ/এমএস